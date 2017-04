Trein knalt op dieplader en ontspoort bij Wouw

Controle vrijmarkten Roosendaal: gestolen cirkelzaag te koop

27 april ROOSENDAAL - De politie en handhavers van de gemeente Roosendaal hebben donderdag een controle gehouden op de vrijmarkten in de gemeente. Zij keken of er spullen werden aangeboden die zijn gestolen. Op het Kadeplein in Roosendaal stond een cirkelzaag te koop die in 2013 was gestolen.