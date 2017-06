105-jarige stapt voor het eerst in vliegtuig

De 105-jarige Tannie Lingmont heeft nog één wens: in een vliegtuig stappen. Dinsdag is het dan eindelijk zover. Dan vliegt ze over Rotterdam.

Ze heeft veel meegemaakt in haar lange leven, maar gevlogen heeft de 105-jarige Tannie Lingmont nog nooit. ,,We gingen altijd met de auto op vakantie”, geeft ze als logische verklaring. ,,Mijn man en ik. Hij heeft me leren rijden. Dat was heel bijzonder in die tijd voor een jonge meid, om auto te kunnen rijden. We reden overal heen. Dan hij een stukje, dan ik.”

Zo kwam ze op allerlei mooie plekken in Europa. Het liefst ging ze naar Noorwegen. Met het Middellandse Zeegebied heeft ze niet zoveel. Maar vanuit de lucht heeft ze nog nooit iets gezien. Toen ze dat vertelde in zorgcentrum De Vijverhof in Capelle aan den IJssel, waar ze woont, sloeg iedereen daar gelijk op aan.

Medewerkers en vrijwilligers besloten haar wens uit te laten komen. Ze zamelden geld in bij andere bewoners, die dolgraag wilden helpen bij deze bijzondere wens. De 105-jarige dame is dan ook de oudste bewoner van het verpleegtehuis.

Bentley

Quote Ik ben niet bang. Wat kan me nu nog overkomen? Tannie Lingmont Komende dinsdag wordt Lingmont met een Bentley opgehaald en naar Rotterdam The Hague Airport gebracht. Daar staat een vliegtuigje klaar die haar in een halfuur Rotterdam vanuit de lucht laat zien. ,,Ik ben geboren en getogen in Kralingen. Ik heb altijd in Rotterdam gewoond. Ik heb de bommen zien vallen. Ik stond op Zuid te kijken. Dat was verschrikkelijk om te zien.”