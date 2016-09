15 maanden cel geëist voor illegaal 'maken' van bitcoins

Het is volgens het Openbaar Ministerie Rotterdam voor het eerst in Europa dat iemand voor de rechter moest verschijnen voor een zaak als deze: illegaal stroom aftappen om computers járenlang rekensommen te laten maken zodat zij bitcoins uit het wereldwijde computernetwerk kunnen 'delven'.



Portemonnee

Want zo werkt het met het in 2009 geïntroduceerde digitale betaalmiddel bitcoin, dat door steeds meer landen en bedrijven wordt geaccepteerd: jaarlijks wordt een gelimiteerd aantal bitcoins uitgegeven die je kan opsporen door je computer ingewikkelde berekeningen te laten maken. Eenmaal gevonden sla je de bitcoin op in de digitale 'portemonnee' op je computer en kun je ermee betalen.



Met de zoektocht naar bitcoins helpt je computer tegelijk het systeem te beveiligen, waarmee je ook weer bitcoins kan verdienen. De vergelijking met goud wordt daarom vaak gemaakt: je moet het delven, alleen niet uit de grond, maar uit het wereldwijde computernetwerk.



Koers

Kon dat de eerste jaren nog met een huis-tuin-en-keuken-computer, tegenwoordig zijn er zware computers voor nodig die gigantisch veel stroom verbruiken om de ingewikkelde rekensommen te maken waarmee de bitcoins bij elkaar te scharrelen zijn. Bitcoins delven is daarmee in Nederland totaal niet rendabel meer: het kost meer stroom dan dat het geld oplevert, zelfs al ging de koers van de bitcoin de afgelopen jaren hard omhoog.



Daar had de jongste van de broers H. wel een oplossing voor: illegaal stroom aftappen van energieleverancier Stedin. Bovendien kon hij daarmee ook een hennepkwekerijtje onderhouden waarmee hij benodigde peperdure computers kon kopen. Bij dat laatste hielp zijn drie jaar oudere broer uit Roosendaal, een man die houdt van ICT maar daar geen werk in kan vinden.



Meegesleurd

De oudere broer baalde ervan dat hij vanmiddag voor de rechter zat: ,,Ik heb mijn broer alleen maar geholpen met apparatuur aanschaffen, daarom zit ik hier. Ik ben hier ten onrechte in meegesleurd.''



De officier van justitie zag dat anders: net als bij de jongste verdachte zag ze ook bij zijn behulpzame oudere broer geldbedragen van vele tienduizenden euro's van de ene naar de andere rekening gaan. Hoeveelheden geld die de maar af en toe werkende broers nooit konden hebben. Op zijn minst had broerlief dus meegeholpen de bitcoins wit te wassen, oftewel om te zetten in euro's. De strafeis voor de oudste broer H. kwam uit op 5 maanden cel.



De jongste van de twee moet van het OM 15 maanden de cel in en 248.000 euro terugbetalen. Deels zijn dat de bitcoins die nog in zijn digitale portemonnee opgeslagen stonden en deels geld wat hij al eerder in euro's had omgezet en geld dat hij had verdiend met zijn hennepkwekerijtje.



De uitspraak is over twee weken.