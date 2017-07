1500 Rotterdammers praten over 'het bewaren van vrede in de stad'

De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over onderwijs en opvoeding, sociale media, samenleven in de wijk, radicalisering en identiteit. Het centrale thema van de bijeenkomst was 'Hoe de vrede in de stad te bewaren is'.



Bijeenkomsten als de G1000 komen voort uit het initiatief van de Belgische schrijver David van Reybrouck, in zijn zoektocht naar een 'betere democratie'. Een keer in de vier jaar naar de stembus volstaat niet, vindt hij.