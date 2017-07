20-jarige Capellenaar 'beschoten vanuit auto'

Update ‘Gan­zen­be­heer­der moet zich aan de regels houden’

11:16 De Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans (dierenwelzijn, Leefbaar Rotterdam) gaat het bedrijf Duke Faunabeheer er in een extra brief op wijzen dat het de ganzen in de wijk Prinsenland op een diervriendelijke wijze moet behandelen. De bestuurder deed die toezegging vanmorgen in de gemeenteraad in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren.