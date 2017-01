2017 wordt een kneuterig, maar creatief en lokaal jaar

Kleiner, creatiever en lokaal. Dat worden volgens kenners de nieuwe trends voor 2017. ,,De stad wordt de schaal waarop dingen gaan gebeuren.''

Waarom zou je naar de Noordzeekust rijden om een frisse duik te nemen op nieuwjaarsdag, als we zelf de Kralingse Plas hebben? Die is dichtbij en óók lekker koud.

Dat je in de Maasstad prima buiten kunt zwemmen, bewijst het parcours voor het WK Triatlon dat medio september wordt gehouden en waardoor alle sportieve ogen op Rotterdam gericht zijn. Triatleten die zwemmen door de Rijnhaven en fietsen over de Erasmusbrug. De Maasstad als sportterrein gaat ongetwijfeld prachtplaatjes opleveren.

,,De stad wordt de schaal waarop dingen gebeuren'', voorspelt trendwatcher Gijsbregt Brouwer. Ditmaal alleen niet, zoals we in 2016 zagen, in grote groepen, maar liever onder intieme omstandigheden. Op maandagmorgen appen we een handjevol vrienden om een stukje hard te lopen door de stad. Oók mag het allemaal wat stoerder. We rennen niet op de gebaande paden, maar gaan in de stad off-trail.

Ook zijn we nog lang niet af van de yoga-manie. ,,Het is lekker paradoxaal. Aan de ene kant willen we door de drukke stad rennen en aan de andere kant zoeken we juist de rust op bij yoga klasjes'', aldus Brouwer.

Containerbar

Ook noemt hij de trend blurification. We willen op alle fronten worden vermaakt en dan, jawel, het liefst op kleine schaal. Het nieuwe initiatief Containerbar Noord van festivalorganisator Frankie Dros vaart wel bij deze nieuwe hype.

Quote Het draait om het gezellig samen zijn. Gewoon om de hoek, met muziek van lokale deejays. Frankie Dros De tijdelijke bar gemaakt van havencontainers, geschikt voor 300 bezoekers, beleefde de afgelopen twee weken met succes de eerste wintereditie. ,,Mensen komen niet enkel voor de muziek, maar ook voor goed eten en willen op andere manieren worden vermaakt'', zegt Dros. ,,Maar een festival is vooral een ontmoetingsplek geworden. Het draait om het gezellig samen zijn. Gewoon om de hoek, met muziek van lokale deejays.''

Samen zelfgemaakte glühwein drinken terwijl lokaal talent zijn kunsten vertoont; zelfs in de vrieskou staat de hippe jeugd ervoor in de rij. ,,Ook in stadsdelen buiten het centrum is me al gevraagd om dit te organiseren. Ik hoop sowieso dat we in 2017 nog meer levendigheid zien in de stad.''

Als het aan partygoeroe Ted Langenbach ligt, krijgt Rotterdam in 2017 de clubcultuur terug. In het nieuwe jaar hoopt de Rotterdamse partyorganisator een nieuwe club te kunnen openen. ,,Een club waar elke zaterdag gefeest kan worden met nieuwe deejays, lokaal talent en een doorbitch voor de deur.''

Dansen

Volgens Langenbach wordt 2017, net als 1977, een kanteljaar voor Rotterdam. Een jaar van minder hetzelfde, maar uitbundiger, extravaganter. En als het aan hem ligt, gaan we na een jaar van overmatig eten, weer lekker uitbundig dansen in 2017.

Quote We gaan weer terug naar eenvoudig, maar goed eten. Lot Piscaer Want eten, dat konden we wel in 2016. De ene na de andere hamburgertoko zag het levenslicht. Je vraagt je af wie al die burgers naar binnen gewerkt. Volgens onze eigen foodjournaliste Lot Piscaer wordt het allemaal wat minder in 2017. ,,Geen ellenlange menukaarten meer. We gaan weer terug naar eenvoudig, maar goed eten. En ik hoop dat de vleeshype een beetje overwaait. Het zou goed zijn als we af en toe eens kiezen voor gegrilde knolselderij bijvoorbeeld'', aldus Piscaer.

En in plaats dat we een fles wijn ontkurken tijdens het diner, kiezen we in het nieuwe jaar voor een verse sap of zelfs een kop thee. ,,Restaurant Savage heeft een saparrangement bijvoorbeeld.'' En authentieke Chinese toko's serveren altijd al potjes zwarte thee bij de maaltijd.

Superfood is wel een beetje passé, maar we blijven wel in de gezonde hoek. In 2017 gaan we allemaal aan de poké bowls. Poké is een traditionele Hawaïaanse salade van verse groente en rauwe vis op een bedje van rijst. Dit gloednieuwe hippe voedsel is als eerste in ons land te koop bij Poké Bowl aan de Hoogstraat. Een straat in het centrum van Rotterdam die we sowieso dit jaar in de gaten moeten houden.

Jong