42 pallets met fruit gestolen bij Ridderkerks bedrijf

Het gaat om pallets met sinaasappelen, citroenen, limoenen en mandarijnen. Volgens Reijgersberg stonden de pallets klaar om de volgende morgen afgehaald te worden en hebben de rovers dinsdagavond toegeslagen. Of zij de deur van het gebouw hebben geforceerd of de toegangscode hadden, is nog onduidelijk.



De politie heeft de roof in onderzoek. Beveiligingscamera's hebben vastgelegd hoe met vrachtwagens het terrein is opgereden. Op het moment van de diefstal was geen personeel in het gebouw.



Doorverkocht

Het fruit kan op de markt zijn doorverkocht. Ook houdt de politie rekening met de mogelijkheid dat er drugs in was verstopt. Europe Retail Packing (ERP) verpakt fruit voor diverse handelaren. Het hoofdkantoor staat in Poeldijk. Het bedrijf zegt extra beveiligingsmaatregelen te hebben genomen. Reijgersberg hoopt dat de daders met behulp van de camerabeelden worden gepakt.