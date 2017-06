50 jaar Beneluxtunnel

Roel Benthem kan het zich nog als de dag van gisteren herinneren: de controlekamer van de Beneluxtunnel, die zich in het zogenoemde middentunnelkanaal bevond.

Ooit was het zijn dagelijkse werkterrein, toen hij nog tunneloperator/technicus was. ,,Het was een klein hokje waar je helemaal alleen zat, zonder internet, collega's of wat dan ook'', blikt hij terug. ,,Alleen een paar tv's en een simpele telefoon. Je moest zes trappen naar beneden en had door het driedubbele glas alleen maar uitzicht op de langsrazende auto's. Al waren alleen de gezichten van de vrachtwagenchauffeurs zichtbaar. Wat een tijd. Dat zou nu echt niet meer mogelijk zijn...''

Volledig scherm De eerste controlekamer van de Beneluxtunnel bevond zich gewoon in de tunnel zelf en was nog niet van alle moderne gemakken voorzien. © RV

Nu staat Benthem aan de vooravond van zijn pensioen, hij is bijna 66. Tunneloperator/technicus is hij allang niet meer, ook de functie van 'tunnelchef' behoort tot het verleden. De in Pernis, vlakbij de tunnel, wonende medewerker van Rijkswaterstaat is nu landelijk adviseur wegtunnels.

,,Maar die periode was wel heel bijzonder. Ik zie nog die soort van vangkorf staan, toen het nog een toltunnel was. Je kwam aanrijden en moest er eerst een gulden ingooien, anders ging de slagboom niet open. Vrachtwagenchauffeurs betaalden zelfs een rijksdaalder. Als het heel druk was, stond er zelfs een medewerker die constant zijn duim op de knop van de hefboom moest houden.''

Bommelding

Benthem maakte ook de eerste Nederlandse bommelding in een tunnel mee. ,,Dat was in 1986. Toen heb ik 36 uur onafgebroken gewerkt. De bom zou zijn verstopt in een rode Opel Kadet. Dus ja, alle rode Opel Kadets werden aan de kant gezet en helemaal uitgekamd. De bom zou om 08.15 uur afgaan, maar er gebeurde niets. Gelukkig maar''

Minder leuk was ook de man die een hartinfarct in de tunnel kreeg. ,,Gelukkig kon er snel een ambulance ter plaatse zijn om de man naar het ziekenhuis te brengen. De auto bleef alleen wel achter. Toen ik die met een collega wilde wegrijden, bleken er nog twee mensen op leeftijd op de achterbank te zitten. ,,Gaat u ons wegbrengen meneer''? was het enige dat ze vroegen toen ik instapte. Ik schrok me rot, die mensen waren gewoon over het hoofd gezien. Ze woonden in Pernis, vlakbij dus. Dat heb ik toen maar even gedaan.''

Tunneltik

Quote Ik kan niet normaal door een tunnel rijden, heb ook een tunneltik Bert Staat Ook al gaat Benthem straks van zijn welverdiende rust genieten, toch zal hij altijd een 'tunneltik' houden. ,,Ja joh, ik rijd bijna dagelijks door de Beneluxtunnel, maar kan het niet laten om de kapotte lampen te tellen. Dat is écht een afwijking. Dat deed ik vroeger al toen ik nog voor alle technische installaties in de tunnel verantwoordelijk was.''



Bert Staat knikt. Ook hij is al even betrokken bij de Beneluxtunnel, de noodzakelijke verbinding tussen 'Noord' en 'Zuid' die zijn naam dankt aan het feit dat de tunnel Amsterdam met Luxemburg moest verbinden - Benelux dus. Staat is nu adviseur tunnelveiligheid. ,,Ik kan niet normaal door een tunnel rijden, heb ook een tunneltik. Of dat nu hier is of in het buitenland. Hoe functioneren de pictogrammen, maar ook de verlichting? Ik let overal op.''

Terreurdreiging

Staat herinnert zich nog de eerste terreurdreiging in Nederland in 2001. De Beneluxtunnel moest uren worden afgesloten. ,,Iedereen kent nog wel de beelden van zwaarbewapende en niet herkenbare militairen die op de rand lagen. Dat was écht heel indrukwekkend.''

Hoewel de Beneluxtunnel 'Abraham' is geworden, is het nog steeds een van de veiligste verbindingen van Europa. ,,Dat heeft vooral met onze tunnelwet te maken, die sinds 2006 van kracht is. Daardoor zijn we gehouden aan strenge regels en eisen. Eens in de vier jaar houden we een grote oefening, waarbij alle betrokken partijen, dus ook politie en brandweer, aanwezig zijn. Maar we oefenen uiteraard veel vaker. Ook werken we aan duurzaamheid. Zo is de oranje verlichting onlangs vervangen door witte ledverlichting. We werken voortdurend aan veiligheid, ook als mensen het niet direct zien.''

Of er ooit nog een derde Beneluxtunnel komt, de tweede opende in 2002? ,,Ja, de Blankenburgtunnel'', klinkt het in koor. ,,Maar er niet pal naast. Voor een derde buis is geen ruimte meer'', besluit Benthem.