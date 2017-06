55+! Ik schrik me het leplazarus! Want nog maar 21 nachtjes slapen en ook deze linke leeftijdsgrens wordt door mij bereikt. Als oudere broertje van ex-Barcelona-beul Carles Puyol (39) - m'n evenbeeld volgens velen, Google maar even - zou ik dan zo kunnen aanschuiven in dit stemmige stulpje, inclusief rustieke recreatieruimte, zorgfaciliteiten en een huismeester.



55-plus. Jawel, ik heb de oorlog nog meegemaakt, die in Vietnam dan. De moord op Kennedy, de eerste mens op de maan, Gimme Shelter. Paulus de Boskabouter, Beertje Colargol, Calimero. Coen Moulijn, Henk Wery, Joop van Daele. Holland Pop, Perron Nul, de oude Maasbruggen. C70, WK '74, EK '88. De Markthal mét verskramen.



Vijfenvijftig plus. Reden voor paniek dus? Geenszins! Want ik heb het geluk te vertoeven in een fonkelende stad die bulkt van de fris- en fruitigheid, van de vernieuwingsdrang, waar het krioelt van de jeugd en studenten. In Rotjeknor gloort de toekomst immer en wordt het ritme van de dag bepaald door braaf hamerende stratenmakers, geflankeerd door zwiepende kranen bij wéér zo'n kersverse zwerkzwabber of een ander blits, architectonisch hoogstandje.



Rotterdam voelt als een verjongingskuur. Hier kan iedere ruim volwassene zonder blikken of blozen dik tien jaar van de werkelijke leeftijd aftrekken. Daar waar je in Mokum - ik noem maar een willekeurige Reguliersdwarsstraat - er juist tien jaar moet bijtellen, in dat decor van muffe middeleeuwse meuk met vol zicht op ronkende schuiten tjokvol 55-plus-Duitschers en dito Amerikanen.



Je bent zo oud als je je voelt. Nog drie weken, en dan voel ik me 45. Of, zoals de paar jaar later geboren D66-sportwethouder Adriaan Visser altijd tegen me zegt: ,,Alles goed, jongeman?''

En zo is het maar net.