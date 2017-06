61 miljoen extra naar de zorg

De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge noemt dit een succes 'maar wel met een financiële keerzijde'. ,,Het is gelukt meer Rotterdammers te bereiken. Maar daarom kost het wel meer geld.'' Door de veranderingen in de zorg liggen meer taken bij de gemeente, van de zorg voor ouderen tot jeugdhulp.



Het extra geld komt uit de gewone budgetten van de gemeente, en is meer dan het rijk hiervoor heeft uitgetrokken. Maar dit is niet het enige. De gemeente werkt ook aan maatregelen, zoals het verlagen van de tarieven voor bepaalde zorg zoals in de geestelijke gezondheidszorg. De Jonge meent dat dit kan. ,,Het is nog steeds een prima tarief. De instellingen kunnen bezuinigen op de overhead.''



Andere maatregelen: zorgen dat psychiatrische patiënten eerder doorstromen naar een eigen huis in de wijk. Ook wordt gekeken waar de verschillen uit voortkomen, dat de ene medewerker meer hulp toekent dan de andere. ,,Het uitgangspunt blijft. Wie zorg nodig heeft, krijgt zorg.''