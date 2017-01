8.150 euro opgehaald tijdens benefietavond failliete garage

Vierde verdachte dubbele kerstmoord Hellevoetsluis meldt zich

5 januari Een 24-jarige Hellevoeter is vanavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Faichel (22) en Shurandley Rimon (29) op Tweede Kerstdag in Hellevoetsluis. Hij is de vierde verdachte in de zaak. De man meldde zich zelf op het politiebureau in Dordrecht.