Aan het woord: 'Barbertje móest hangen'

InterviewHuub en Pim Eitjes zwegen de afgelopen jaren in alle talen. Tweeënhalf jaar na wat in Maassluis 'de theaterrel' is gaan heten, blikken ze terug en kijken ze vooruit nu Huub terugkeert in de politiek.

Huub Eitjes keert terug in de lokale politiek, kopte deze krant onlangs. De voormalig financiënwethouder van Maassluis (VVD) stapte in december 2014 op na wat is gaan heten de 'theaterrel', waarbij ook zijn broer Pim als voorzitter van het theaterbestuur betrokken was. Al die tijd hielden ze hun kaken stijf op elkaar, tot nu. "We willen ons verhaal vertellen'', zegt Pim. "Hoewel we geen behoefte hebben andere mensen te beschadigen, moeten we wel namen noemen.''

Vertel Huub, hoe reageert men op je terugkeer in de politiek?

"Ik heb heel veel reacties gekregen, vooral positieve. 'Fijn dat je terugkomt', luidde de boodschap. Maar eigenlijk is er nog niets gebeurd. De lijst wordt pas na de zomer gemaakt, de verkiezingen zijn pas volgend jaar maart. Al doe ik niet voor spek en bonen mee, ik sluit een nieuw wethouderschap niet uit.''

Geen negatieve reacties?

"Jawel, vanuit de politiek. Sommige reacties vond ik niet zo chic, meer wil ik er niet over zeggen.''

Quote Als we nu echt schuldig waren geweest, had je ons bij wijze van spreken de stad uit kunnen schoppen. Pim Eitjes Vind je het niet vervelend?

"Dat valt wel mee, ik zit inmiddels in een fase dat ik me erboven kan zetten. Pim maakt zich er drukker over.''



,,Dat klopt'', reageert zijn oudere broer. "Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Als we nu echt schuldig waren geweest, had je ons bij wijze van spreken de stad uit kunnen schoppen. Maar dat zijn we niet. Ik heb overwogen contact op te nemen met een advocaat, want dit is smaad.''

Pim Eitjes refereert aan uitspraken van onder anderen Leo Eijskoot (D66), die zei dat Maassluis Belang met Huub 'een koekoek in het nest' haalt. Volgens PvdA'er Sjoerd Kuiper schaadt de terugkeer van Eitjes het vertrouwen in de lokale politiek. "Hij heeft 40.000 euro subsidiegeld, bestemd voor Theater Koningshof, op een schimmige manier op rekening van zijn eigen bv laten storten'', liet de nestor van de raad er in deze krant geen misverstanden over bestaan.

"Maar er was en is niets 'schimmigs' aan de manier waarop Pim Eitjes zijn werkzaamheden voor Koningshof liet uitbetalen'', benadrukken de broers, die voor eens en altijd duidelijkheid willen scheppen. Dat gebeurde altijd via Nano Holding bv, dat op naam staat van Huub.

"Het was ergens in december 2012. Ik kwam net van een interim-opdracht af toen ik werd gevraagd voorzitter te worden van Koningshof'', blikt Pim terug. "Ik heb daar toen over nagedacht en het afgestemd met Huub, hij was immers wethouder. Maar het was geen probleem, hij was geen portefeuillehouder. Met veel enthousiasme ben ik begonnen, maar trof op z'n zachts gezegd een situatie aan die zorgelijk was. De fusie tussen Theater Schuurkerk en Koningshof was niet helemaal lekker gegaan. Maar tijdens de eerste commissievergadering waren de uitingen van de raad al negatief. 'Koningshof was niks, er gebeurde niets', enzovoort. We konden het niet goed doen en dat is eigenlijk altijd zo gebleven.''

Toch deed het bestuur wat het kon om iets van Koningshof te maken hoewel het 'elke dag een gevecht om geld was'. Een taskforce moest 'wat commercieel gevoel in de organisatie jaren en successen boeken'. Omdat er intern geen capaciteit was, moest die persoon van buitenaf komen. Of Pim Eitjes zou het gaan doen. "Maar niet gratis, heb ik toen gezegd. Dat gaat ten koste van mijn eigen werk.''

Het plan werd voorgelegd aan cultuurwethouder Gerard van der Wees, burgemeester Koos Karssen en gemeentesecretaris Arjan Korthout. Het moest goed worden afgestemd, zo vonden de broers, in verband met de rol van Huub als wethouder die zij geenszins op het spel wilden zetten. Conclusie: er waren geen problemen.

En dus ging Pim aan de slag. "Maar het heeft echter tot december geduurd voordat ik me liet uitbetalen.'' Toen bekend werd dat er extra geld naar Koningshof ging, waren de rapen gaar. De raad werd wakker, de relatie tussen de broers Eitjes was weer gelegd, er verschenen publicaties in de media. Klopte dit allemaal wel?

Ondertussen werd het dossier Koningshof overgedragen aan de nieuwe cultuurwethouder David van der Houwen. "Van der Wees heeft altijd gezegd dat hij dit goed heeft gedaan, ook mijn betalende rol was bekend, maar Van der Houwen heeft dit altijd ontkend. In november 2014 liet hij de raad weten dat hij 'eindelijk het verhaal boven water had'.''

Koningshof overlegde op verzoek de gehele administratie. "Gaf Karssen aanvankelijk nog aan dat ik de moeite waard was om te redden, een paar dagen later liet hij me vallen. Hij was er zogenaamd achtergekomen dat het besluit over de betaling van Pim van 39.000 euro al in augustus was genomen, terwijl we pas in oktober met hem om de tafel zaten. Ook was de betaling eerder gestart. Dat was niet waar, dat konden we ook aantonen. Dat geldt niet voor de afspraken die zijn gemaakt met de gemeentesecretaris, die stonden niet op papier. Karssen voelde zich echter bedonderd en trok zijn handen ervan af.''

Huub zag de sfeer van de ene op de andere dag omslaan. "Op een gegeven moment voel je dat je stinkt, niemand kijkt je meer aan. Diezelfde middag kreeg ik Van der Wees en VVD-voorzitter Wouter de Nie op bezoek met de vraag: zou je niet eens aftreden. 'Waarom?' zei ik. Ik kan en wil dit uitleggen.'' Die kans kreeg Huub Eitjes niet. Hij belegde een persconferentie waarop hij zijn vertrek bekendmaakte.

Daar had je duidelijk moeite mee?

"Ja, ik zat erdoorheen. Toch was ik graag het debat aangegaan met de raad, maar ik móest opstappen.''

Je had de schijn tegen, funest voor een politicus?

"Ja, dat is gevaarlijk. Als je de tijd krijgt om die schijn weg te nemen, is er niets aan de hand. Maar in de politiek krijg je die niet, men raast door.''