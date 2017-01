Aangereden bunzing verbouwt buitenverblijf van Rotterdams dierenasiel

Er bestaat in ieder geval geen enkele twijfel of de aangereden bunzing weer is aangesterkt. Het beestje werd onlangs ondergebracht bij het Rotterdamse dierenasiel Stichting Vogelklas Karel Schot. Na een aantal dagen van liefdevolle verzorging, verkaste het personeel de bunzing naar buiten waar het als blijk van waardering het buitenhok even compleet verbouwde.

De medewerkers van het Rotterdamse dierenasiel Stichting Vogelklas Karel Schot stonden even met hun ogen te knipperen toen ze ’s morgens het buitenverblijf aantroffen waar ze de onlangs aangereden bunzing naar toe hadden verkast. Het beestje was na een aanrijding binnengekomen en was er zeer slecht aan toe. Hij was niet alleen verlamd, maar ook erg verzwakt en zat vol in- en uitwendige parasieten.

Ravage

Met liefde werd de bunzing dagenlang verzorgd. Zo voerden ze hem met een pincet en maakten hem weer schoon. De bunzing knapte met de dag op en dus verplaatsen het personeel het diertje naar het buitenverblijf waar het meer zou kunnen bewegen. Maar kon hij dat al wel? Zou hij alweer sterk genoeg zijn om te kunnen klimmen?

Het dierenasiel kreeg al snel antwoord op die vragen, want in een paar nachten tijd toverde de bunzing het buitenverblijf om tot één grote ravage. Het beestje ploegde de grond om en een doek, dat er net nieuw hing, was vakkundig gescheiden van het houtwerk dat het beestje ook nog even met zijn klauwtjes had bewerkt. Het was zeker: zijn pootjes werkten weer prima en dus is de bunzing weer op vrije voeten gesteld.