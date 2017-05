Aangifte tegen hockeyer vanwege 'Hitlergroet' ingetrokken

Update Man (25) opgepakt na lekkage gevaarlijke stof in ziekenhuis

14:30 Een verwarde man (25) uit Gouda is vanmiddag door de politie aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een incident met een gevaarlijke stof in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. De politie onderzoekt of er sprake is van opzet bij het lekken van perazijnzuur. Wat de man met het ziekenhuis te maken heeft, kan de politie nog niet zeggen.