Aangrijpende film over Rotterdamse tante met ALS

,,We begonnen meteen met filmen toen ze het vroeg”, vertelt Jade van Doornik. ,,En we zijn niet meer gestopt.” Ik wil dat ze alles laten zien hoe het eigenlijk is, zegt Anneke in het begin van de film, toen ze net had gehoord dat ze de spierziekte ALS had. De kijker ziet haar onmacht en haar verdriet over de dingen die ze niet meer kan. Ze verliest als eerste haar spraak, daarna geeft de rest van haar lichaam het op. Het is schrikken als je haar ziet vallen. Keihard met haar hoofd tegen een rij brievenbussen.



Anneke overleed in september 2015. ,,Ze is al bijna twee jaar dood”, zegt Van Doornik. ,,Het heeft daarna best lang geduurd voordat we de film af hadden. Dat komt omdat we tweehonderd uur aan materiaal hadden. We moesten alles bekijken en we hebben daarnaast ook nog een baan. En we hebben het best moeilijk gehad met het terugkijken. Het heeft een behoorlijke impact gehad op ons, want ze was pas overleden toen we aan de slag gingen. We moesten af en toe echt een paar weken afstand nemen.”