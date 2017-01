Aanhoudingen na vondst 42.000 euro in ruimte voor reservewiel

Duizend Marathon-shirts vliegen weg

9:43 De Marathon Luxor Run, een loop van de Rotterdam Running Crew op woensdag 22 februari door de Maasstad, is gisteravond snel na de bekendmaking uitverkocht. Duizend deelnemers schreven zich in recordtijd in. ,,Ik kan het nog steeds niet geloven, maar binnen drie uur zijn we gewoon uitverkocht’’, aldus organisator Edwin Veekens.