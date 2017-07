Aantal oude diesels bijna gehalveerd in Rotterdam

In Nederland rijden steeds minder vervuilende dieselauto's met een bouwjaar van voor 2001, blijkt uit cijfers van het CBS. In Rotterdam is het aantal het sterkst gedaald. Dit komt door de invoering van de milieuzone.

Het aantal oude dieselauto's in Nederland is vorig met 18 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar en komt uit op 155.000. Dat zijn 34.000 personen- en bestelauto's minder dan een jaar eerder.

Sinds 2010 is driekwart van de oude diesels in Nederland verdwenen, meldt het CBS dinsdag. Dat jaar stonden 570.000 oude diesels geregistreerd.

De daling was het grootst in Rotterdam, waar inwoners tot afgelopen vrijdag tegen een vergoeding hun oude diesel konden laten slopen. Naast de sloopregeling, geldt er sinds begin 2016 ook een milieuzone. Het aantal oude diesels in de stad daalde daardoor met bijna de helft tot 2200 stuks.

In de andere grote steden was de daling rond de 21 procent. In Utrecht was tot begin vorig jaar een sloopregeling. In de stad, waar sinds 2015 ook een milieuzone geldt, daalde het aantal oude dieselauto's met 20 procent tot 1500 stuks. Het laagste aantal van de vier grootste gemeenten.