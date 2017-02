Aantal overvallen blijft dalen, wel meer jonge daders

De trend van de afgelopen jaren zet zich voort: heftige gewelddadige criminaliteit, zoals straatroven en overvallen, neemt af. In vier jaar tijd is de afname zelfs spectaculair: het aantal overvallen daalde met 48 procent van 239 naar 125. En het aantal straatroven met 52 procent van 1294 naar 624.



Burgemeester Aboutaleb denkt dat die afname te danken is aan de speciale aanpak. Elke Rotterdammer die veroordeeld is voor een straatroof, een overval of een inbraak, krijgt verplichte bemoeienis van onder andere de wijkagent en de reclassering. Vorig jaar waren dat bijna 500 Rotterdammers.



In de regio staan 50 jongeren op die zogenaamde High-Impact-Crime-lijst. Omdat het aantal jonge overvallers op die lijst toeneemt, worden de daders onder scherper toezicht gesteld als ze vrijkomen uit de gevangenis. Het is nog niet duidelijk of die maatregelen succesvol zijn.



Tarwewijk

In de Tarwewijk is het aantal inbraken het afgelopen jaar sterk gestegen, van 60 naar 115. Daarom wordt deze wijk toegevoegd aan de lijst wijken waar extra maatregelen worden genomen tegen inbraken.



Vreewijk, Bloemhof, Pendrecht en Bospolder-Tussendijken blijven op de lijst. Daar is het aantal inbraken het afgelopen jaar wel sterk gedaald. De wijk Zevenkamp gaat van de lijst af. Daar daalde het aantal inbraken van 128 in 2015 naar 53 vorig jaar.