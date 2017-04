Aboutaleb bezorgd om tweespalt in Rotterdam

,,De verdeeldheid in de stad baart mij zorgen'', zegt Aboutaleb, ruim een maand nadat hij de Mobiele Eenheid inzette om een Turkse betoging uiteen te slaan. ,,Tegelijkertijd constateer ik dat de oorzaak van die tweedracht niet hier ligt, maar elders: het conflict in het Midden-Oosten en de coup in Turkije.''



Aboutaleb hekelt het gebrek aan 'democratisch besef' bij een groot deel van de Rotterdamse Turken. ,,Zelf met een Turkse vlag over de Erasmusbrug paraderen na de mislukte coup, maar woest en ontzet zijn als Koerden in deze stad ook gebruikmaken van hun democratische recht om te demonstreren. Dat is meten met twee maten.''



Rotterdam telt bijna 50.000 inwoners van Turkse komaf. In Nederland stemde 71 procent van de Nederturken vóór een grondwetswijziging, die president Recep Tay­yip Erdogan fors meer macht en bevoegdheden geeft. De opkomst was 45 procent.



Aboutaleb noemt zijn verhouding met de pro-Erdoganaanhangers 'niet best'. Hij baseert zich daarbij 'op niet al te vrolijke mailtjes die hier op het stadhuis binnenkomen en op reacties op mijn persoon'. ,,Wat opvalt, is het gebrek aan zelfreflectie: iedereen treft blaam, behalve de eigen groep. Om zulke mensen te overtuigen van het feit dat de waarheid meerdere kanten heeft, is heel erg moelijk.''



Raadslid Turan Yazir (CDA) is het slachtoffer van bedreigingen en heeft daarom zijn taken neergelegd. Zijn collega's in de Rotterdamse raad eisen rectificatie van een krant (Sabah), die Yazir één van de aanstichters noemt van de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. REGIO P6&7