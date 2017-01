Aboutaleb blikt terug op ‘bewogen jaar’ in nieuwjaarsrede

,,Rotterdam is een thermometer als het gaat om lokale spanningen. Burgers zijn bang dat het vertrouwde verdwijnt. Het slechtste wat je kunt doen, is deze gevoelens bagatelliseren’’, aldus Aboutaleb, die aangaf diep bezorgd te zijn over de polarisatie in de samenleving. Ook uitte hij zijn zorgen over de armoede in de stad.



Aboutaleb zei desalniettemin ook hoopvol te zijn over de toekomst. Daarbij haalde hij onder meer de opkrabbelende economie en de groene ambities in de haven aan. ,,Mijn glas is halfvol.’’