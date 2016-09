'Aboutaleb frustreert nachtleven in Rotterdam'

D66-raadslid Jos Verveen meent dat de argumentatie van Aboutaleb niet langer standhoudt, nu de politie zelf in een evaluatie constateert dat het centrum van Rotterdam gebaat is bij meer cameratoezicht. ,,Als de politie nota bene zelf stelt dat met meer camera's veel ellende is te voorkomen in het uitgaansleven, dan is het onzin dat Aboutaleb maar blijft hameren op te weinig politiecapaciteit.'' Verveen is een warm pleitbezorger van een 'bruisende binnenstad'. Tevreden stelt hij vast dat steeds meer horecaondernemers maatregelen hebben genomen om nachtelijke overlast te beperken, variërend van eigen stewards en een aangescherpt deurbeleid tot terugkerend overleg met omwonenden. ,,Goed gedrag moet je als overheid durven belonen. In dit geval betekent dat wat toeschietelijker zijn met het verstrekken en toekennen van 24 uursvergunningen.'' Aboutaleb stelt zich echter 'terughoudend' op: slechts bij hoge uitzondering krijgt een nieuwe horecagelegenheid een 24 uursvergunning. ,,In de basis is een (flinke) uitbreiding van politiecapaciteit noodzakelijk om ruimhartiger om te kunnen gaan met het verstrekken van 24 uursvergunningen'', schreef hij de raad eerder. Meer mankracht in de nachtelijke uren weet bovendien 'maar in beperkte mate overlast op voorhand te voorkomen'.

Onwenselijk

Samenvattend noemt Aboutaleb het 'onwenselijk en inderdaad 'niet normaal' dat zo'n grote politie-inzet noodzakelijk is om het nachtleven beheersbaar te houden'. In het centrum van Rotterdam beschikken op dit moment 112 van de circa 630 horeca-inrichtingen over een 24 uursvergunning, blijkt uit cijfers van de gemeente.



Driekwart van de cafés, restaurants en snackbars moet doordeweeks om 01.00 uur de deuren sluiten en in het weekend om 02.00 uur. Elke horecazaak mag zestien keer per jaar een 'verlaatje' aanvragen: een ontheffing voor één dag om de deuren later te sluiten.



Desondanks pleit Verveen voor meer vertier in de nachtelijke uren. ,,Je kan een stad niet in het nachtslot gooien, zoals Aboutaleb dat doet. In Rotterdam moet wat te beleven zijn. Deze stad zit in de lift en trekt steeds meer bezoekers en studenten. Die moet je faciliteren. Wij willen geen stad die volhangt met camera's, maar ook geen kille stad waar 's nachts niets te beleven is.''



Plan C

Een van de horecazaken die volgens Verveen in aanmerking moet komen voor een 24 uursvergunning is het hernieuwde muziekcafé Plan C in de Oude Haven. Volgende week buigt de gemeenteraad zich over het horecabeleid.