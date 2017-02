Aboutaleb geraakt door harde taal van Leefbaar Rotterdam

Zelden lag hij zo onder vuur, nota bene vanuit ‘eigen kring’. Zelden ook liet Ahmed Aboutaleb zich zo van zijn menselijke kant zien als vanmiddag in het ‘vertrouwensdebat’ in de Rotterdamse gemeenteraad. ,,De term ‘onbetrouwbaar’ was een trap in mijn buik’’, aldus de burgemeester. ,,Toen het woord daarna ook op de Leefbaar-site stond, was het een stomp in mijn gezicht.’’



Was die aangeslagen houding toneelspel? Of voelde Aboutaleb zich daadwerkelijk in zijn eer aangetast door de partij, die hem de laatste jaren juist zo uitbundig had bejubeld om zijn vermeende daadkracht en spierballentaal? Die vraag lag na afloop op veler lippen na afloop van het verhitte debat.



Feit was dat zijn ‘pijn’ een ommekeer teweegbracht. ,,Wij zijn het ten principale oneens met de burgemeester, maar vinden het heel vervelend dat de term ‘onbetrouwbaar’ hem zo gekwetst heeft’’, zei Leefbaar-voorman Ronald Buijt. Waarna hij, na een debat van bijna drie uur, alsnog afstand nam van de politiek uiterst gevoelige (dis)kwalificatie. ,,We gooien ‘m in de prullenbak.’’