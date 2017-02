'Aboutaleb heeft last van zijn ego'

Maar waarom moest Aboutaleb het spel drie weken geleden zo hard spelen, nadat Hoogwerf hem 'onbetrouwbaar' had genoemd? 'Als een volleerd acteur', aldus raadsleden, noemde hij haar aantijging eerst 'een trap in mijn buik', toen 'een stomp in mijn gezicht' en tot slot 'een sta-in-de-weg'. Een verbale drietrapsraket, die ook nog eens uit de lucht kwam vallen. Want binnen het college, met drie Leefbaar-wethouders, had hij zich eerder naar verluidt allerminst gekwetst getoond.



Spierballentaal

Of wilde Aboutaleb, de bijna-lijsttrekker van de PvdA, in het zicht van de Kamerverkiezingen luid en duidelijk markeren dat hij niet de loopjongen is van het rechts-conservatieve Leefbaar? Vanwege zijn spierballentaal aan het adres van onwillige moslims prees de coalitiepartij hem het voorbije jaar bijkans de hemel in.



Coalitiegenoot D66 daarentegen trok juist al meermalen aan de rem. Aboutaleb perkt elementaire vrijheden van burgers te makkelijk in, klagen de sociaal-liberalen. Ook dat dispuut is nog niet beslecht.



Hetzelfde geldt voor zijn permanente competentiestrijd met de belangenbehartiger van veel Rotterdamse moslims, Nida-leider El Ouali. Ahmed Aboutaleb zit in een spagaat.