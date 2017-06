Aboutaleb in China verwelkomd met kampioensfoto van Feyenoord

Oefenduel Feyenoord afgelast vanwege verwachte drukte

14:51 Het oefenduel van Feyenoord in het Brabantse Dongen dat op 8 juli zou plaatsvinden, gaat niet door. De reden is dat er een massale toeloop van voetbalfans wordt verwacht. En daar is de amateurclub niet op voorbereid.