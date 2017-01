Aboutaleb: Jas afpakken van dakloze terecht, tweet niet gepast

Een zwerver moest vorige week zijn jas met een V’tje op de borst afgeven omdat alleen erkende beveiligers zo’n jas mogen dragen. Aboutaleb herhaalde wat eerder ook de politie had gezegd, namelijk dat de dakloze in kwestie beschikte over voldoende warme kleding en dekens en dus niet weerloos was achtergelaten in de kou.



De burgemeester betreurt wel dat de agent een tweet verstuurde over het afpakken van de jas. ,,Twitteren over daklozen is niet gepast. Dat stelt ook de politiechef.’’ Volgens Aboutaleb was dat naar aanleiding van een eerder incident al intern gecommuniceerd door de politie en toch weer gebeurd. ,,We moeten er voorzichtig mee zijn omdat het over zeer kwetsbare mensen gaat. Handelen is in dat geval belangrijker dan twitteren.’’