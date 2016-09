'Aboutaleb vertolkt niet de rol van verbinder'

In de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije zei Aboutaleb vorige week in de gemeenteraad dat het binnen de Turkse gemeenschap (bijna 50.000 mensen) ontbreekt aan 'democratische opvoeding'. Die opmerking is slecht gevallen.



,,U zei ook dat u niet van plan bent op te treden als een soort relatietherapeut'', aldus de ondertekenaars. ,,Wij herkennen ons noch in deze kwalificatie, noch in een behoefte aan relatietherapie. Wij vragen ons af of zo'n generaliserende opmerking over een groep Rotterdammers bijdraagt aan de verbinding.''



Gelijkwaardige partners

Vertegenwoordigers van onder meer Mevlana en de Ayasofya Moskee willen dat Aboutaleb kiest voor 'een zorgvuldige en empatische benadering' na de 'traumatische gebeurtenissen' in Turkije. ,,Wij zijn, ondanks onze verschillende rollen, gelijkwaardige partners binnen de dialoog.''



Volgens de Turkse president Tayyip Erdogan zijn aanhangers van de spiritueel-islamitische denker Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de coup. Bij de Nationale Politie zijn in totaal 175 aangiftes van belediging en bedreiging binnengekomen.