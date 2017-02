Aboutaleb weigert details te geven over verdachten verkrachting vrouw (35)

Leefbaar Rotterdam eiste in een debat opheldering over twee van de drie – een tweeling - verdachten, omdat die in hun woonplaats Rotterdam tweemaal eerder meisjes zouden hebben aangerand. ,,Waarom is justitie destijds niet al in actie gekomen?’’, aldus fractievoorzitter Ronald Buijt. Hij vermoedt dat de strafrechtketen jammerlijk heeft gefaald, met ‘deze gruwelijke verkrachting van een weerloos slachtoffer’ tot gevolg.



De zaak in Schiedam, waarbij een 35-jarige vrouw werd misbruikt in haar auto, heeft volgens hem geleid tot ‘heel veel beroering en bezorgdheid onder Rotterdammers’. ,,Wij willen weten hoeveel van dit soort jongens er nog meer vrij rondlopen in Rotterdam’’, aldus Buijt. ,,Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.’’



De drie verdachten, van 15 en 16 jaar, zijn vorige week opgepakt voor het vergrijp dat in november plaatsvond aan de rand van een dan nagenoeg verlaten bedrijventerrein aan de A20, op de grens van Rotterdam en Schiedam.