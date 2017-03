Acht jaar de cel in voor dodelijke ripdeal

Medak had zelf helemaal niets met de drugs te maken. De geboren Bosniër was de fatale avond op visite bij zijn zus aan de Zevenkampse Ring. Terwijl de twee de kelder aan het opruimen waren, vond boven in de woning een drugsdeal plaats. Daar dachten de zwager van Medak en een vriend drie kilo hennep aan de twee verdachten te verkopen.



Eén van hen trok ineens een wapen en sloeg daarmee de vriend van Medaks zwager op het hoofd. Medak ging op het kabaal en koos voor de tegenaanval om zijn zwager en de andere man te helpen. Hij probeerde het op de vlucht geslagen duo tegen te houden. Halverwege het trappenhuis werd Medak, die nota bene die dag jarig was, van dichtbij neergeschoten. Hij overleed ter plekke, reanimatiepogingen ten spijt.



Indrukwekkend strafblad

De twee verdachten, beiden in het bezit van een indrukwekkend strafblad, hebben altijd hun mond gehouden. Ze ontkennen elke betrokkenheid en willen ook niets zeggen over wie het dodelijke schot heeft afgevuurd. ,,Het is niet relevant wie van de twee heeft geschoten,'' stelde de rechter in het vonnis. Tegen de daders valt te bewijzen, aldus de rechtbank, dat ze zich beiden schuldig hebben gemaakt aan een poging diefstal met geweld, de dood tot gevolg hebbend.