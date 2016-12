Achtergelaten hond vliegt baasje in armen bij weerzien

Het loslopende dier werd maandagavond tijdens een uitlaatronde in Vlaardingen aangereden. Deze persoon, een vriend van de eigenaar, ging naar huis om de papieren van de hond te halen, liet het dier achter en kwam – naar nu blijkt – te laat terug. Op dat moment was de automobilist al met de hond onderweg naar de dierenarts.

Het Oost-Europese baasje is donderdag herenigd met zijn bijna één jaar oude viervoeter. Hij had alle commotie in de media gemist, omdat hij de Nederlandse taal slecht beheerst.



Van verwaarlozing was volgens betrokkenen allerminst sprake: de hond is goed verzorgd en was blij zijn baasje weer te zien.