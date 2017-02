Actie Excelsior tegen alvleesklierkanker levert bijna een ton op

Onder het mom van verantwoord ondernemen hees commercieel directeur Wouter Gudde zijn spelers in groen-oranje shirts, naar de kleuren van het Support Casper-logo. Ook verkocht de club speciale sjaals en speldjes. Collectanten liepen rondes en René van der Gijp hield een lezing tijdens een brunch. Alle 400 sjaals werden verkocht. En ook de speldjes en de veertig spelersshirts - 250 euro per stuk - gingen in rap tempo over de toonbank.

Verwachting

Gudde sprak vlak na de actie de verwachting uit dat zo'n 50.000 euro was opgehaald. Een mooie opbrengst, maar de exposure die de actie had opgeleverd, noemde hij nog belangrijker. ,,Dat is het mooie van een voetbalclub: op één dag kun je enorm veel mensen bereiken. Dat is gelukt: we zijn op verschillende zenders te zien geweest, ik gok een bereik van meer dan 3 miljoen kijkers. Dat is prachtig voor de stichting en misschien nog wel waardevoller dan het opgehaalde bedrag.''



Excelsior speelt ook de rest van dit seizoen met de naam van Support Casper op de shirts. Dat maakte Chris Oomen van hoofdsponsor DSW Zorgverzekeraar bekend na de uitreiking van de cheque.