Actie nodig bij plafonds van alle penthouses in Markthal

Rotterdamse gemeenteraad in debat over overlast Ommoord

18:16 Op aandringen van Leefbaar Rotterdam praat de gemeenteraad morgen over de overlast van hangjongeren in de wijk Ommoord. Het debat is aangevraagd door Leefbaar-raadslid Lars Sorensen, die wijst op de problemen in de Grasbuurt.