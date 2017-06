Actiegroep tegen Zwarte Piet: ‘Aboutaleb schildert ons af als kinderhaters’

Volgens actiegroep Kick Out Zwarte Piet schildert Aboutaleb hen doelbewust af ‘als een extremistische groepering van kinderhaters’. ,,De burgemeester omschrijft ons als een groep die het verdient om opgesloten te worden. Maar wij gebruiken geen geweld en zullen nooit kinderen in gevaar brengen.’’

Dat stelde woordvoerder Jerry Afriyie vandaag in het Rotterdamse stadhuis, in een hoorzitting van de Algemene Bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van de massa-arrestatie van afgelopen 12 november.

De nationale Sinterklaasintocht was die dag in Maassluis, maar de bussen met tegenstanders van Zwarte Piet arriveerden in Rotterdam. De burgemeester kondigde meteen een demonstratieverbod af en 198 activisten werden opgepakt.

Slagveld

Quote Wij willen juist een kinderfeest voor álle kinderen woordvoerder Jerry Afriyie Aboutaleb zei later dat de actiegroep hem ‘bewust had misleid’ omdat ze onaangekondigd naar Rotterdam waren gereden. Hij stelde dat het demonstratieverbod nodig was om een slagveld te voorkomen, en de veiligheid van honderden kinderen te waarborgen.



Afriyie: ,,De politie controleerden 200 tassen van onze demonstranten en heeft helemaal niets gevonden. Omdat wij op vreedzame wijze onze mening verkondigen. Toch worden wij door Aboutaleb afgeschilderd als gewelddadig, als kinderhaters. Wij willen juist een kinderfeest voor álle kinderen.’’

Volgens de advocaat van Kick Out Zwarte Piet is de Grondwet met voeten getreden. ,, Het demonstratierecht is verankerd in de Grondwet. Een algeheel demonstratieverbod is echt een paardenmiddel’’, aldus Wil Eikelboom. ,,Een groeiende groep heeft bezwaren tegen de figuur van Zwarte Piet. Je mag verwachten dat een stad als Rotterdam ruimte geeft aan dit tegengeluid. Maar de repressie wordt alleen maar groter, overal in het land.’’

Escorte

Kick Out Zwarte Piet stelde dat ze niet in Rotterdam wilden demonstreren. Ze waren op ‘doorreis’, in Rotterdam zouden ze verzamelen om de trein te pakken naar Maassluis. Ze wilden ze geen gebruik maken van het aanbod van de politie om de demonstranten met een escorte te begeleiden. Enkele agenten waren verkleed als Zwarte Piet, aldus Afriyie, ook dat zorgde voor wrevel. ,,Hoe wij naar Maassluis gaan is onze zaak, daar hebben we de politie niet voor nodig. Nu zegt de politie dat er bij hen goodwill was. Maar die goodwill was op 12 november heel snel foetsie.’’

Volgens de gemeente Rotterdam was de openbare orde in gevaar, vandaar de noodmaatregel. De vrees was dat rechtsextremisten, samen met ‘hooligans’, de confrontatie zouden zoeken, vertelde een ambtenaar van de afdeling Veiligheid. ,,We kregen een dag eerder een ambtsbericht hierover van de AIVD. Dat is zeer uitzonderlijk. We vreesden dat de hooligans van Maassluis terug naar Rotterdam zouden komen.’’ Verder verzekerde ze dat Aboutaleb ‘absoluut niet demonstranten de mond wil snoeren’.