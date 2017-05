Actrice zonder televisie

Juiste schoenen

Behalve het spelen met taal leerde ze in Zuid-Limburg ook 'de juiste schoenen te kiezen'. Een containerbegrip dat werd bedacht door een van haar docenten: het maakt niet uit hoe goed je speelt, je speelt beter als je de kleding van je personage aanhebt. ,,Het is niet zo dat een acteur een robot is die je een pakje aantrekt en geluid maakt. Maar het werkt zeker mee. Ik ben nu druk met de opnames voor de serie Soof en daarin zie ik er uit als een soort Rockabillymeisje uit de jaren 50. Als ik die kleding aantrek, geeft dat een bepaalde sfeer.''



Dat ze die rol krijgt, zo vlak na haar einde bij Goede Tijden Slechte Tijden heeft volgens Barbara Sloesen niets met een logische carrièreplanning te maken. ,,Die is er volgens mij niet in dit vak. Ik ben gestopt met Goede Tijden omdat ik wil dat mensen ook andere kanten van mij te zien krijgen. En daar zijn andere rollen voor nodig.''



Binnenkort is ze dus te zien in Soof. ,,Series zijn upcoming '', beseft Sloesen. ,,Mensen willen televisie of Netflix kijken op het moment dat het hen uitkomt. Dat merk ik ook aan mijzelf. Ik heb niet eens een tv.''



Misschien wel deels om die reden richt ze zich behalve op televisie ook op toneel. ,,Daar kun je ook meer tot de verbeelding spelen. Daar kan ik eenvoudig een oude vrouw neerzetten. Op televisie is dat onmogelijk'', zegt Sloesen, die in haar vrije tijd ook met vrienden aan festivalvoorstellingen werkt. De actrice houdt van het spelen en wil dat het liefst zo veel mogelijk doen. ,,In een ideale wereld speel ik in films, series, op het toneel en spreek ik animatiefilms in.''