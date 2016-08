AD lanceert het grote Buurtonderzoek

,,Elke dag schrijven wij in onze kranten en op onze sites en apps uitgebreid over de leefomgeving van onze lezers'', zegt Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio. ,,Maar we willen graag een nog completer beeld. Niets houdt onze lezers zo bezig als hun eigen buurt, hun eigen gemeente. In 2014 hebben meer dan 100.000 mensen meegedaan aan het Grote Buurtonderzoek van het AD. Dat leverde een mooi inzicht en prachtige verhalen op. Dat zullen we nu weer doen.''



Door de enquête in te vullen helpt u mee het nieuws over uw buurt nog beter in de krant te krijgen. Geef aan wat er mooi is aan uw buurt of wat er beter kan.



Met uw mening kan de redactie aan de slag. De resultaten van het Buurtonderzoek verschijnen in oktober in een speciale bijlage met verhalen uit uw buurt en regio. Deelnemers krijgen de resultaten ook toegestuurd. Zo kunt u uw antwoorden vergelijken met uw buurtgenoten.



Doe mee, en laat weten wat er van u wel in de krant mag over uw buurt. Het invullen van de enquête duurt 5 minuten. Meedoen kan vanaf vandaag via ad.nl/jouwbuurt