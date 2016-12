AD Rotterdams Dagblad kiest mooist versierde kerstboom

Al acht jaar lang versiert Ophof samen met mensen uit haar straat een boom die ze voor de gelegenheid aanvraagt bij Rotterdam Opzoomer. ,,Ik had heel lang geen idee wie er allemaal bij mij in de straat woonde, dus toen ik zag dat we een boom voor de straat konden aanvragen, leek mij dat een goed idee."



Traditie

Inmiddels is het jaarlijkse versieren uitgegroeid tot een traditie in de Zevengetijdenklaver in Ommoord. De buren trekken er altijd een dag voor uit. ,,Een paar dagen voor de komst van de boom stuur ik via WhatsApp de buren een berichtje dat 'ie weer komt. De mannen uit de straat hebben dit jaar uit hout de kerstboompjes gezaagd. De kinderen hebben die in de ochtend versierd. Zelf had ik uit Turkije gekleurd plastic meegenomen. Ik zorg er altijd voor dat er ook veel glimmends en bling in hangt. De kinderen vinden dat mooi.''



Rond een uur of drie hing de meeste versiering wel in de boom, alleen de lichtjes brandden toen nog niet. ,,De mannen hebben voor een knop gezorgd. Toen het donker begon te worden hebben de kinderen met z'n allen op de knop gedrukt, waarna de lichtjes aangingen. En vervolgens vierden we met elkaar alvast een kerstfeestje. Dat hebben we natuurlijk ook gefilmd.''