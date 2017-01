Adjay (16) uit Bleiswijk redt vrouw en hondje uit wak

Met zijn vriend Jason Salm (16) uit Berkel en Rodenrijs en een vriendin liepen ze dinsdag rond 17.00 uur langs het park aan de Bergweg Noord in Bergschenhoek. De tieners zagen een jonge vrouw het ijs oplopen.



,,Toen hoorden we hard, krak! Ik liep er direct op af en zag dat ze door het water naar een hondje verderop in het ijs ging. Ze kon het water niet uit, het ijs brak telkens af. Ik heb mijn jas uitgedaan en wilde het ijs oplopen, maar ging er direct doorheen en ging kopje onder. Mijn linkervoet zakte weg in de grond en bleef even vast zitten. Gelukkig kwam ik boven en klom terug op de kant. Toen heb ik mijn trui uitgedaan en mobieltje aan de kant gelaten om nogmaals naar de vrouw in het water te gaan.''



Ondertussen waarschuwde vriend Jason de hulpdiensten. Adjay kwam als eerste bij het hondje. ,,Het beest stribbelde zó tegen, het wilde naar zijn baasje verderop. De vrouw hing verkleumd aan het ijs. Ze was nog wel bij bewustzijn. Toen ben ik weer naar haar toe gegaan. Via een breder stukje ijs is het uiteindelijk gelukt om toch met haar en de hond aan de kant te komen. Van een vrouw kregen wij een jas. Pas toen arriveerden alle hulpdiensten.''



Held

Moeder Sharda Naigi schrok zich eerst een hoedje, maar is nu trots op haar kind. ,,Uw zoon is een held, zei ambulancepersoneel tegen mij. Het had ook verkeerd kunnen aflopen.''Adjay wordt bedolven onder alle lof. ,,Maar dit was echt een traumatische gebeurtenis.''