Advocaat: Dossier wijst uit dat Leon niet verdronken is

Leon verdween in juni 2008 nadat hij zijn ouders had verteld te willen breken met een groep vrienden vanwege hun toenemende drugsgebruik en criminele activiteiten. Negen dagen later werd hij dood gevonden in het Brielse Meer, bij camping Kruininger Gors.



Politie en justitie stellen dat Leon is verdronken. Zijn ouders hebben zich daar nooit bij neer willen leggen.



'Moord'

Januari vorig jaar lieten Leons ouders zijn stoffelijk resten opgraven om Van de Goot extra onderzoek te laten doen. ,,Nu blijkt dat Leon niet is verdronken, moet je je de vraag stellen of er wel sprake was van een ongeluk'', zegt Knoester. ,,Het lijkt eerder moord te zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat Leon is verdronken, maar die bevindingen staan haaks op de conclusies van patholoog Van de Goot. Wat we nu in het dossier zien is dat er een moord is gepleegd. Daar zal dan gedegen onderzoek naar moeten worden gedaan''.



De advocaat en Leons ouders praten binnenkort met het OM over de voortgang van de zaak.