Afgedroogd, maar gelukkig

Als haar zoon door een wolk van rook de baan op komt en zijn naam door de speakers schalt, houdt moeder Thea het maar net droog. Ze zit trots als een pauw op de eerste rij van het centre court, met haar man, dochter, schoondochter en neef om haar heen. Het is genieten geblazen. Ook aan de andere kant van de baan, waar nog veel meer fans zitten. Tientallen vrienden en leerlingen van tennisleraar Smits zorgen voor leven in de brouwerij.



Smits mag voor de tweede keer meedoen aan het dubbeltoernooi, omdat hij net als in 2015 een landelijk toernooi van clubkampioenen won. Twee jaar geleden vloog hij er met partner Jesse Huta Galung snel uit tegen Zimonjic en Qureshi. Nu zijn zowel zijn partner Robin Haase als de tegenstanders een stuk interessanter: Rohan Bopanna, dubbelspecialist uit India en Tomas Berdych, de geweldenaar uit Tsjechië, dertiende op de wereldranglijst.



Smits' fans hebben de tijd van hun leven als de lange Rotterdammer Berdych met een prachtige lob verschalkt en hij tot twee keer toe zijn servicegame wint. Maar zicht op de overwinning hebben de clubkampioen van het Ridderkerkse RLTC en Haase niet. In 43 minuten worden ze afgeschminkt: 6-2, 6-2.



Dat Smits zijn stempel niet op de wedstrijd kan drukken, is geen schande. Waar zijn medespelers full profs zijn die miljoenen bij elkaar meppen in het internationale circuit, verdient hij zijn geld als tennisleraar bij clubs in Rotterdam, Rhoon en Ridderkerk. Donderdag stond hij nog les te geven in de vrieskou. Maar de afgelopen dagen bereidde hij zich voor als een prof. Hoewel Smits vlakbij Ahoy woont, overnachtte hij sinds zaterdag in het Marriott Hotel in de Rotterdamse binnenstad, waar de andere spelers ook sliepen. Hij wandeld­e een stukje door de stad, lag in een warm bad en keek een beetje tv.