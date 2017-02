Afrojack draait op Koningsdag op Rotterdams festival

Verzin jij de naam van het neushoorntje in Blijdorp?

25 februari Het nieuwbakken neushoorntje in Diergaarde Blijdorp is een heuse hit. Hele hordes bezoekers zijn al op kraamvisite geweest bij de vorige week geboren dochter van moeder Namaste (26) en maken volop foto's en filmpjes van het prille geluk in dikhuidenverblijf Taman Indah. Alles goed en wel, maar het aandoenlijke, gepantserde ukkie heeft nog geen naam. Hoogste tijd dus om de hulp van het publiek in te roepen.