Afrojack geniet van 'sick' verjaardagsfeest in Rotterdam

Nick van de Wall is vandaag 29 geworden. Hij maakte vannacht zijn entree met een vuurspuwende touringcar. Onder anderen dj's Martin Garrix en Sunnery James draaiden op zijn feest. Ook cabaretier Jandino Asporaat was aanwezig. Hij genoot van het grootse feest. ,,Ik heb het zo naar mijn zin gehad, de laatste keer dat ik om 06.43 uur thuis van een feest kwam, was ik 18.''



Afrojack bedankte zijn fans vanmorgen voor hun aanwezigheid. ,,Vanavond was geweldig, alle zangers, zangeressen, djs, performers en vrienden, dankjewel!!!!!''



Spijkenisse

De Spijkenisser wilde twee weken geleden ook heel graag een feestje vieren met zijn vele vrienden in de stad waar hij opgroeide, maar de gemeente Nissewaard stak daar een stokje voor. Hij herhaalde dat ook afgelopen nacht. Wethouder Kees Dijkman zegt dat er pas volgend jaar een geschikte plek voor een optreden van de grootste ambassadeur van de stad is.



Vorige week werd Van de Wall, samen met vlogster Monica Geuze en presentator Kay Niambar nog aangesteld om de MTV Awards (op 6 november in de Rotterdamse Ahoy) te promoten. Daar vertelde hij dat hij vindt dat het tijd is dat de wereld erachter komt hoeveel Rotterdam te bieden heeft. ,,We gaan de stad volgooien met entertainment. Ik ga hier de hele week slapen om alle MTV-sterren de stad te laten zien'', zei hij.