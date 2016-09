'Afrojack is zelf schuldig aan afblazen optreden'

Te klein

De wethouder zegt dat er dan een terrein had moeten worden gevonden waarop zo'n 10.000 mensen hadden gepast. De veiligheid en het parkeren zijn andere punten die dan goed moeten zijn geregeld. Dat kost tijd, maakt de wethouder duidelijk. Het Marktplein, waar het SpijkenisseFestival dit jaar was, was voor een ster als Afrojack veel te klein, aldus Dijkman.



Afrojack baalt van het collegebesluit. Hij twitterde kortgeleden dolgraag in Spijkenisse te willen optreden en herhaalde dat vorige week op z'n verjaardagsfeest in Club Villa Thalia in Rotterdam. Over Dijkman wilde hij zich niet uitlaten. ,,Ik wil hem niet nog meer voor aap zetten", sprak hij. Hij doelde erop dat de wethouder er in een jaar tijd niet in slaagde een plek voor een optreden te vinden.