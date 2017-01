Afrojack weer van de partij tijdens The Flying Dutch

Afrojack, de artiestennaam van Nick van de Wall, stond in 2016 op nummer tien in de top 100-lijst van het Britse tijdschrift DJ Magazine. Samen met Rotterdammer Fais maakte hij de track Hey, waarmee het duo de tweede plek in de Nederlandse Top 40 bereikte. Vorig jaar sloot de Spijkenisser The Flying Dutch af en werd daarin bijgestaan door Lee Towers.



Ook Rotterdammer Oliver Heldens, Chuckie & Quintino, Dash Berlin, Don Diablo, Kris Kross Amsterdam, Lucas & Steve en Showtek zijn te zien tijdens de derde editie van The Flying Dutch.



Initiatiefnemer John Ewbank is trots op het succes van de voorgaande twee edities en het gevoel wat het evenement heeft. ,,Nederlandse dj's behoren tot de beste van de wereld en komen overal, maar toch tikt het klokje nergens zoals thuis'', aldus Ewbank.



Ahoy

Aan de opzet is niets veranderd: tien top-dj's worden per helikopter tussen Rotterdam (Ahoy), Amsterdam (Olympisch Stadion) en Eindhoven (E3 Strand Eersel) gevlogen en draaien zodoende voor in totaal 120.000 festivalbezoekers. Vorig jaar verwelkomde Rotterdam op het blauwe podium bij Ahoy onder anderen de bekende dj's Afrojack, Armin van Buren en Tiësto. Net als de eerste editie was The Flying Dutch vorig jaar uitverkocht.



De kaartverkoop begint vrijdag om 10.00 uur via www.theflyingdutch.com.