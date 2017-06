Afschaffen

In diezelfde verdedigingsreflex schiet het Rotterdamse stadsbestuur als het om de milieuzone gaat. Toen de rechter deze week het inrijverbod voor oude benzineauto's van tafel veegde, luidde de reactie van de gemeente: de rechtbank heeft het grootste deel van de milieuzone in stand gelaten. Dat is een creatieve interpretatie van de feiten. Alleen voor oude dieselauto's (van voor 2001) is de noord-oever nog een no-go-area. Het oorspronkelijke plan van wethouder Pex Langenberg (milieu, D66) behelsde een inrijverbod voor alle oude, vieze auto's in héél de stad. Wat nu nog rest, is een broodmagere variant.



De vraag is: is dat erg? Welnee! De rechter oordeelde terecht dat het aandeel van oude benzineauto's in de totale luchtvervuiling klein is. Zo klein dat het oneerlijk is om bezitters van zo'n bolide uit het centrum te weren. Wat betreft oude dieselauto's heeft Langenberg wél een punt: dat zijn grote vervuilers. Door, let wel, landelijk beleid - het houden van zo'n auto is fiscaal onaantrekkelijk - neemt hun aantal al jaren af (en verbetert de luchtkwaliteit). Volgens het CBS reden vorig jaar in ons land nog maar 17.000 van die stinkbakken rond. Het probleem is zichzelf aan het oplossen, de milieuzone in haar huidige vorm versnelt dit proces hooguit een beetje.



De conclusie kan alleen maar zijn dat het laten voortbestaan van de gemeentelijke milieumaatregel zonde van het geld is. Steek het geld dat nu wordt gepompt in de handhaving ervan in echte duurzaamheidsprojecten, zoals de aanschaf van stadsbussen op waterstof. Maar juist daar wil stadsvervoerder RET, met als enig aandeelhouder de gemeente, omwille van de kosten niet aan.