Afvalhaai maakt eerste rondjes door de haven

Nog geen meter groot is ze, dansend op de golven van de Rijnhaven oogt ze als een speedboot voor kabouters. De sinaasappels die speciaal voor de demonstratie, donderdagmorgen, in het water zijn gegooid, verdwijnen door de opening in de boeg in de mand onder het plastic bootje. ,,We zijn ongelooflijk trots dat we, zes weken nadat we aan de slag zijn gegaan, een eerste ontwerp hebben varen'', zegt Linsey Schellaars van het Rotterdamse ingenieursbedrijf Genuin Engineering dat met het idee van de Zuid-Afrikaanse bedenker Richard Hardiman aan de slag is gegaan.



Met deze boot oefenen ze nu het onbemand varen. De Waste Shark navigeert met gps. ,,Op basis van way points, punten op de kaart die we in de computer invoeren.'' Ook moet ze scheepvaart kunnen ontwijken. ,,Met behulp van de signalen die deze schepen verzenden.''



De volgende types afvalhaaien zullen niet veel groter worden dan het eerste proefmodel. ,,Hoe kleiner hoe beter het bootje in hoekjes past, want daar hoopt juist het meeste afval op. ,,Misschien dat we op de nieuwe types wel een haaienrugvin monteren'', belooft Ming Chan van Genuin.



Groot probleem

Het Havenbedrijf Rotterdam betaalt de ontwikkeling van het vaartuig. ,,Plastic in het water is een groot probleem'', zegt Imke Deibel van de havenautoriteit. Niet alleen vanuit milieuoogpunt, de haven van Kaapstad is pas nog twee dagen onbereikbaar geweest omdat scheepsschroeven vastdraaiden. Kaapstad is een van de havens die interesse heeft in de Waste Shark.



De Waste Shark is één van de initiatieven in de strijd tegen afvalplastic in Rotterdam. Er komen aan de oevers van de Nieuwe Maas bijvoorbeeld ook speciale fuiken en het bedrijfje Plastic Circle heeft aangekondigd sloepentochten in Rotterdam te houden, waarbij de passagiers plastic uit het water vissen. Deze club heeft ter gelegenheid van de Wereldhavendagen de Erasmusbrug volgehangen met bootjes van gerecycled plastic.



Dag en nacht

De Waste Shark vaart dag en nacht en kan daardoor veel vuil binnenhalen, zegt Schellaars. In de buik van het boot is plek voor 25 tot 60 kilo afval. Eenmaal vol, vaart het elektrische bootje zelf naar een afvalstation, waar ze meteen wordt opgeladen. ,,In 20 minuten is de batterij van de Waste Shark voor 80 procent gevuld'', meldt Ming Chan. ,,Daarmee kan ze acht uur varen.''



Tijdens de Wereldhavendagen dit weekeinde zijn demonstraties van de Waste Shark in de Rijnhaven.