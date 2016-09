Afzien van baan: flinke som geld cadeau

Het Rotterdamse techbedrijf Drukzo/Helloprint wil alleen 200 procent gemotiveerd personeel in dienst. Daarom krijgen kandidaten die de wervingsprocedure hebben doorlopen een vertrekpremie als zij hun contract niet (!) ondertekenen. Wie een sprankje twijfel heeft wordt met dit bedrag geholpen om buitenboord te blijven. ,,We willen alleen mensen die gelukkig worden van hun werk'', zegt talent recruiter Kelly Rapmund.



Na een emotionele introductieweek in Rotterdam nam de 25-jarige Cyrus een besluit: geen vast contract bij Helloprint, maar zijn droom najagen. Uitgerekend de speech van directeur Hans Scheffer over ondernemerschap gaf hem het laatste zetje. ,,Ik wil een eigen bedrijf beginnen. Ik dacht dat ik het nooit zou kunnen, maar hij overtuigde me.'' Zijn beslissing werd met applaus onthaald. Er vloeiden tranen. ,,Scheffer roemde mijn moed.''



Wervingsperiode

De keuze tussen de baan en het geld is het laatste onderdeel van de wervingsperiode bij Drukzo/Helloprint. Wie de selectieprocedure is doorgekomen, krijgt een week onboarding op het hoofdkantoor in Rotterdam. Presentaties worden er afgewisseld met bezoekjes aan de bekendste friteskraam van de stad.



Beslissend is een quiz met vragen als de naam van de kantinejuffrouw. Wie die niet weet, heeft niet opgelet en past niet bij het familiegevoel dat het e-commercebedrijf koestert. ,,Het gaat erom dat we er met z'n allen voor gaan'', zegt Kelly Rapmund, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Moderne werknemers vinden persoonlijke groei belangrijker dan salaris, verklaart zij de onorthodoxe aanpak. De 120 medewerkers krijgen veel opleidingen en motiverende presentaties.''