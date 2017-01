Agent begint BuurtWhatsApp voor hondenbezitters

,,We hebben twee jaar geleden al geprobeerd om hondenbezitters in stelling te brengen", vertelt Berenschot. ,,We vroegen ze toen om vaker de politie te bellen als ze op straat liepen. We hadden 71 deelnemers, maar daar is best weinig uit gekomen. Blijkbaar was de drempel om te bellen te hoog."



Nu bijna iedereen een smartphone met whats-app heeft en de BuurtWhatsApp-groepen razend populair zijn, acht Berenschot de tijd rijp voor een nieuwe poging. ,,In mijn buurt zijn al heel veel straten actief in die app-groepen en dat werkt echt heel erg goed. Er is laatst nog een inbreker gepakt door zo'n melding."



Berenschot gelooft in de kracht van sociale media, hij is een actieve - en bekende - twittercop. ,,Het werkt. Door dit soort initiatieven creëer je digitale sociale cohesie in de wijken. Dat is waardevol in deze drukke tijden. Mensen leren elkaar daardoor ook beter kennen."



Van de lijst hondenbezitters van toen zijn er nu al 31 die toegezegd hebben mee te willen doen. ,,Er zijn natuurlijk mensen verhuisd en er zijn honden overleden. Mensen die ik nog niet ken, kunnen zich uiteraard aansluiten." En hij laat het niet bij de hondenbezitters: ,,Ik heb plannen voor een App-groep voor trimmers. De mensen die ik daarover heb gesproken, zijn razend enthousiast."



Woon je ook in Nieuw-West en wil je meedoen? Opgeven kan bij wilco.berenschot@politie.nl of @WT_Berenschot