Agent ontdaan door felle reacties na afpakken jas van zwerver

De dakloze moest maandag zijn jas afgeven omdat alleen erkende beveiligers officieel zo'n jas mogen dragen. 'Zwervertje pesten', vond GroenLinks-raadslid Arno Bonte, die een debat aanvroeg.

Eerder liet de politie al weten nog steeds achter de agent te staan. 'Hij is bij de politie gegaan om hulp te verlenen. Dat doet hij dag in dag uit vol overgave', staat in een persbericht dat vandaag is gepubliceerd. Daarmee wil de politie de context schetsen van het incident.

Op 'uitdrukkelijk verzoek' van ondernemers en bewoners in het centrum deed de agent die maandagochtend een wekronde. In een parkeergarage aan de Karel Doormanstraat trof hij mensen aan die tussen de auto’s sliepen in een parkeergarage aan de Karel Doormanstraat. Onder hen was ook de man in kwestie, 'een Oost-Europese man die er goed verzorgd uitzag'. Deze man droeg volgens de politie een vrijwel nieuwe jas van een beveiligingsbedrijf dat veel werkt op de Lijnbaan in Rotterdam.

Omdat in Rotterdam regelmatig incidenten zijn met mensen die zich voordoen als politie, nam de agent de man zijn jas af. 'Als hij in een winkel zou staan, zou hij kunnen worden aangezien voor een beveiliger. Het beveiligingsbedrijf was heel blij met de terugkeer van de jas.'

Kou

Dat hij de dakloze daardoor letterlijk in de kou liet staan, bestrijdt de politie. 'De man droeg een dubbele laag dikke winterkleding, had een tas met kleding bij zich, een deken en een slaapzak en was in het gezelschap van anderen.'

Ondanks dat noemt de politie de oproep om warme jassen te brengen voor zwervers is sympathiek. 'Het lost de onderliggende kwestie - het buiten slapen, de verslavingsproblematiek, de toestroom naar Rotterdam en de vervuiling - alleen niet op,' aldus de politie, die hoopt dat het bij het debat volgende week ook dáár over zal gaan.