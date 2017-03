Agent schrijft aangrijpende blog over brand in kelderbox Schiedam

De melding komt binnen als een schuurbrand, schrijft de agent in zijn blog. Eenmaal ter plaatse treft hij een 'complete chaos' aan. In de kelderbox is gesleuteld aan een motor, zal later blijken. Een grote steekvlak heeft de ruimte in lichterlaaie gezet.



'Even voel ik mij compleet machteloos, ik kan niets betekenen voor de slachtoffers. Waar ik normaal gesproken reanimeer of een bloeding stelp, kan ik nu helemaal niks. Deze slachtoffers hebben zware brandwonden. Ik zie dat de brandweermannen letterlijk de mensen aan het blussen zijn, alsof ze een brand blussen. Enkelen met tranen in de ogen.'