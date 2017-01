Agenten in strafbankje om geweld

Het gaat om twee afzonderlijke incidenten van enkele jaren geleden. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de ene agent voor het met een wapenstok toetakelen van een Rotterdammer na de Europa League-wedstrijd Feyenoord-Kuban Krasnodar in augustus 2013. De andere politieagent is volgens het OM schuldig aan de mishandeling van een verdachte van een overval in oktober 2014, eveneens in Rotterdam.



De klappen bij de Kuip werden uitgedeeld door de politieman die de leiding had over de groep ME'ers bij het stadion. Er was tumult ontstaan nadat een kind in het gedrag was gekomen tussen enkele politiepaarden. Zijn vader zei daar wat van, wilde naar hem toe en werd hardhandig verwijderd. Een misverstand; oordeelde de officier van justitie later.



Dat geldt niet, alsdus het OM, voor de Rotterdammer die met een wapenstok werd afgetuigd direct nadat een groepje agenten uit de ME-bus was gekomen. De man, een kennis van de vader van de jongen, kreeg van achteren meteen een klap op de zijkant van zijn hoofd. De gewelddadige actie werd vastgelegd op beeld en dat dient als bewijs.



Identiteit

,,Het was zo'n foute actie, die mag niet onbestraft blijven'', reageerde het slachtoffer destijds in de media. Hij krijgt zijn zin. Woensdag moet de verdachte agent, van wie de identiteit door het OM geheim wordt gehouden, verantwoording afleggen. Volgens de aanklacht heeft hij het slachtoffer opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe willen brengen.



,,In de optiek van het OM heeft de man daarmee een verkeerde beslissing genomen'', reageert een woordvoerder. ,,Er is destijds veel commotie geweest en in die commotie is vanuit het niets geslagen. Dat het onderzoek naar de zaak zo lang heeft geduurd, is doordat vele getuigen en deskundigen bij de rechter-commissaris moesten worden gehoord.''



Late aangifte

Het onderzoek naar de politieman die in oktober 2014 ontoelaatbaar geweld zou hebben toegepast op een verdachte, werd pas maanden later gestart. ,,Doordat de persoon pas in een laat stadium aangifte deed'', aldus het OM.



Er was een overval gepleegd op een nagelstudio in Rotterdam en de politie maakte jacht op de vluchtauto met daarin meerdere inzittenden. De 58-jarige agent uit Maassluis was betrokken bij de aanhouding van één van hen. De anderen waren gevlucht nadat de auto tot stoppen was gedwongen. Alleen de bestuurder werd gepakt. En die kreeg, luidt het verwijt van het OM, schoppen in zijn gezicht terwijl hij met zijn handen op zijn rug, geboeid op de grond lag. Ook in dit geval wordt de agent verweten het slachtoffer zwaar lichemelijk letsel te hebben willen toebrengen.