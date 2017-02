Agenten redden vrouw; 'zielige dader' bespuugt politiewagen

Verstrikt geraakte meeuw gered dankzij omstanders

19 februari Een meeuw die in Spijkenisse verstrikt was geraakt in een groot stuk visdraad, is nog in leven dankzij enkele alerte omstanders. Ze kwamen vandaag spontaan in actie waarna de vogel kon worden bevrijd uit de benarde toestand. Dat meldde de dierenambulance Dieren4u.